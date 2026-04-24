El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitaciones aumente, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 15:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 20:00 a 02:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, lo que indica que se trata de un evento de lluvia moderada. Las lluvias serán más intensas hacia la noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si tienen planes al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. En las primeras horas de la mañana, el viento alcanzará su máxima velocidad de 12 km/h, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que haya un 65% de posibilidad de tormenta en el periodo de 20:00 a 02:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. Es recomendable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos oficiales para recibir actualizaciones sobre el tiempo.

A lo largo del día, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados , mientras que la mínima se situará en torno a los 14 grados. La combinación de nubes, lluvia y viento hará que la jornada sea fresca y húmeda, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente y llevar paraguas si se planea salir. En resumen, hoy será un día marcado por el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde y noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre en Puente Genil.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.