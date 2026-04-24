El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura de nubes aumente, dando paso a un ambiente más gris y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 74% y el 89%, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más pesado y húmedo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera a moderada, acumulando entre 3 y 5 mm a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 12:00, con un aumento en la intensidad de la lluvia hacia la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% entre las 08:00 y las 14:00, y un 45% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes y una temperatura que descenderá a unos 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con un tiempo húmedo y lluvioso que invitará a disfrutar de actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.