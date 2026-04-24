El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera una precipitación ligera de 0.1 mm, con una probabilidad de tormenta del 5%. A medida que avanza la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 16°C y una humedad relativa del 65%.

A partir de las 02:00, el cielo permanecerá cubierto, aunque sin lluvias significativas, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15°C. La humedad aumentará, llegando al 67% a las 02:00 y alcanzando un 71% a las 03:00. Durante estas horas, la probabilidad de tormenta se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad.

A medida que el día avanza, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 14°C a las 04:00 y 13°C a las 05:00. La humedad seguirá aumentando, alcanzando un 77% a las 05:00. A partir de las 06:00, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin precipitaciones, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12°C.

Durante la mañana, entre las 08:00 y las 14:00, se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, alcanzando los 14°C a las 09:00 y subiendo hasta los 20°C a las 15:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00, con una precipitación estimada de 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta también será alta, con un 75% en este mismo periodo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 21°C, pero la llegada de las tormentas podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Por la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas continuando. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 15°C a las 22:00, y la humedad se incrementará, llegando a un 97% hacia el final del día. Se recomienda a los habitantes de Pozoblanco estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.