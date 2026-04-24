El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas tomen protagonismo, aunque el cielo permanecerá cubierto en general.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde ofrecerá un ambiente más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las últimas horas, cuando se estima una probabilidad de lluvia del 90% entre las 20:00 y 02:00. Se anticipa una precipitación acumulada de 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí podría haber algunas gotas dispersas que refresquen el ambiente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, con un 62% previsto para la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, en la noche, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y una alta probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.