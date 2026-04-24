El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en comparación con días anteriores.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno en ciertos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde. Aunque no se anticipan lluvias significativas, se espera que haya algunas gotas dispersas, especialmente en la franja horaria de 22:00 a 23:00, donde la probabilidad de lluvia escasa se sitúa en un 25%. Esto podría ser suficiente para mojar ligeramente el suelo, pero no se prevén acumulaciones importantes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Sin embargo, en las horas de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22°C hacia las 20:00. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 18°C, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y húmedo.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y que consideren llevar un paraguas si planean estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.