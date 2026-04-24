El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se espera en Osuna un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, con predominancia de nubes altas y un cielo que se tornará cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando hasta un 80% en las horas más frescas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. A lo largo de la jornada, se prevé que la humedad disminuya ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a partir de la tarde, con un 65% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante ese periodo.

El viento soplará predominantemente del este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento podría ser un alivio en las horas más cálidas, pero también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad será buena, aunque la humedad podría generar algo de neblina en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Osuna se presenta como un día de transición, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las temperaturas agradables mientras dure el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.