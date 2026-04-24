El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, con intervalos de nubosidad que podrían dar lugar a un ambiente más gris. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde, con un 55% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las lluvias no se prevén como intensas, se estima que podrían ser escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, pero también podría causar algunos inconvenientes en actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 07:35 y se pondrá a las 21:04, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. En resumen, se prevé un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.