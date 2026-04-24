El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a moderada a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que irán aumentando en densidad, llevando a un cielo cubierto durante gran parte del día. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que oscile entre el 64% y el 90% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más críticas de la tarde y la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya en intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:31 y se pondrá a las 21:02, lo que brindará un día relativamente largo, aunque la mayor parte de la luz solar estará oculta tras las nubes. En resumen, se recomienda a los habitantes de Montilla prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.