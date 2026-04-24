El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad a partir de la tarde, aunque se mantiene en niveles bajos. Esto sugiere que, si bien el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un aguacero inesperado.

El viento soplará desde el sureste por la mañana, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracteriza por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento que podría hacer que la sensación térmica varíe a lo largo del día. La salida del sol se producirá a las 07:40 y se pondrá a las 21:10, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.