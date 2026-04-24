El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C, con una humedad relativa que comenzará en un 68% y aumentará gradualmente.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nublado, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14°C, y la humedad seguirá en aumento, alcanzando un 88% en las horas centrales del día. Aunque no se prevén precipitaciones significativas en la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en la tarde.

Durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, se espera un cielo cubierto con lluvias. La probabilidad de precipitación será del 100% en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19°C, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 67%.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las horas de mayor actividad, se registrarán rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16°C hacia las 21:00 horas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

Es importante que los habitantes de Martos se preparen para un día con cambios climáticos significativos, especialmente en la tarde, cuando las lluvias podrían ser más intensas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La jornada finalizará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 14°C en las últimas horas de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.