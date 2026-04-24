El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 88% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 65% en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque el día comience sin lluvias, es prudente estar preparados para posibles tormentas eléctricas en la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones más orientales y occidentales, manteniendo una brisa constante que podría ser refrescante.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado y cálido, con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.