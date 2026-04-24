El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante las horas más frescas de la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un incremento en la tarde. Las primeras horas no mostrarán precipitaciones significativas, pero a partir de las 21:00 horas, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 50% en el periodo de 20:00 a 02:00. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la mañana, pero se espera que se mantengan moderadas durante la tarde y la noche, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia ligera. Los ciudadanos de Mairena del Aljarafe deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la posibilidad de lluvia aumenta. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, sobre todo en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 21:07. En resumen, un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.