El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque se prevé que a partir de las 10:00 horas, la temperatura comience a ascender, alcanzando los 18 grados a mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero hasta las primeras horas de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mayormente seco.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán ligeramente. A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, especialmente entre las 20:00 y 02:00 horas, donde se prevé un 70% de probabilidad de tormenta y lluvia escasa. Esto podría traer consigo un ligero alivio a la calidez del día, aunque también es recomendable estar preparados para posibles chubascos.

El viento, que soplará mayormente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 15 km/h en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que permitirá que las temperaturas desciendan gradualmente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque la llegada de nubes más densas por la tarde podría reducirla ligeramente. La puesta de sol se producirá a las 21:06 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y potencialmente lluvioso.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol, pero se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.