El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 70% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas de la tarde, cuando la actividad convectiva tiende a ser más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esto podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la posibilidad de lluvias.

El orto se producirá a las 07:31 y el ocaso a las 21:01, lo que significa que los días se están alargando, pero la nubosidad podría limitar la visibilidad del sol durante gran parte del día. A pesar de las condiciones climáticas adversas, es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés locales, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

En resumen, Lucena experimentará un día fresco y nublado, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.