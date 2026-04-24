El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta un 94% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 51% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde, con un 15% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 80% de probabilidad de tormentas en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten tormentas eléctricas en la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, disminuyendo a 4 km/h en las horas centrales. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique nuevamente hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los amaneceres en Lora del Río serán a las 07:34 y los atardeceres a las 21:06, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar durante el día, aunque la presencia de nubes puede limitar la intensidad del sol. En resumen, se recomienda a los habitantes de Lora del Río estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de tormentas hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.