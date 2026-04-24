El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 85% hacia la noche. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con un acumulado que podría llegar hasta 2 mm hacia el final del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Linares necesiten paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en combinación con la humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados a las 20:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un tiempo relativamente tranquilo, se tornará más inestable a medida que avance la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.