El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente variable, caracterizado por la presencia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá nuevamente con nubes, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 21:12, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Lepe podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre en condiciones óptimas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.