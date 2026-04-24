El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Lebrija se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable persistencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría experimentar ligeros incrementos, alcanzando hasta 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de nubes y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las posibilidades de lluvia sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad hacia la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será mínima, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que existe un 50% de probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00, y un 45% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría haber algunas lloviznas dispersas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar un paraguas o una chaqueta ligera, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 22 grados, pero con un cielo que seguirá cubierto, lo que podría limitar la sensación de calor. Hacia el final del día, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la noche, con un cielo que permanecerá cubierto hasta el ocaso, previsto para las 21:07.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.