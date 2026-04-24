El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A partir de las 12:00, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados a las 14:00 y 22 grados a las 15:00, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en 19 grados a las 20:00 y 18 grados a las 22:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% a la medianoche y alcanzando un pico del 76% a las 05:00. A lo largo del día, se espera que la humedad se mantenga en niveles moderados, rondando entre el 55% y el 70%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con registros de 0.4 mm a las 14:00 y 0.1 mm a las 15:00. A partir de las 18:00, se espera que la lluvia sea aún más ligera, con 0.3 mm a las 18:00 y 0 mm en las horas siguientes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.