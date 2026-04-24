El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 23 grados .

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 13 y los 23 grados, con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad de precipitación leve en la tarde, con un índice de probabilidad de 0% en la mayoría de las horas, excepto en la franja de 22:00 a 23:00, donde podría haber algunas gotas. Sin embargo, la posibilidad de lluvia es mínima, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.

El viento soplará del noroeste durante la mayor parte del día, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en la costa, donde el viento puede ser más intenso. Las velocidades del viento variarán, siendo más suaves por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de algunas nubes y un leve descenso de temperatura hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.