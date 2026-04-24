El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de abril de 2026, Huelva se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y descenderán a 12°C hacia la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 16°C, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 69%. El viento soplará del norte a una velocidad de 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más fresco.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23°C entre las 14:00 y las 15:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento de nubes hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 51%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, se registrará un ligero aumento en la probabilidad de precipitación, que alcanzará un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan lluvias significativas.
El viento se intensificará durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 34 km/h del sur, lo que podría generar un ambiente más ventoso, especialmente en zonas abiertas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C a las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 63%.
Al caer la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, y las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 16°C hacia la medianoche. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando del sur a una velocidad de 12 km/h. La visibilidad será buena, y no se prevén fenómenos meteorológicos adversos.
En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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