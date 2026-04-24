El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Huelva se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y algo húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas y descenderán a 12°C hacia la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 16°C, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 69%. El viento soplará del norte a una velocidad de 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más fresco.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23°C entre las 14:00 y las 15:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento de nubes hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 51%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, se registrará un ligero aumento en la probabilidad de precipitación, que alcanzará un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se esperan lluvias significativas.

El viento se intensificará durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 34 km/h del sur, lo que podría generar un ambiente más ventoso, especialmente en zonas abiertas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C a las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 63%.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, y las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 16°C hacia la medianoche. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando del sur a una velocidad de 12 km/h. La visibilidad será buena, y no se prevén fenómenos meteorológicos adversos.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.