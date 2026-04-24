El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente nublado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con un cielo mayormente cubierto durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 23 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 75% hacia la tarde y un 80% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Hacia la noche, la probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima alcance los 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas si planean estar al aire libre durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.