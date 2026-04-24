El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se prevé un tiempo variable en Écija, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde y cubierto por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 79% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un evento significativo, por lo que es probable que se trate de lloviznas ligeras.

El viento soplará mayormente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 65% hacia el final del día. Sin embargo, se espera que cualquier actividad eléctrica sea leve y no cause inconvenientes significativos.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y escasas posibilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo cambiante y disfrutar de las temperaturas suaves, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.