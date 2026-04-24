El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente nuboso. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con un predominio de nubes que limitarán la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 25% hacia la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 50% de probabilidad en las horas más tardías. Por lo tanto, es recomendable estar preparado por si acaso se presentan algunas gotas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que avance el día, la intensidad del viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo hacia la noche. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre considerando la posibilidad de un ligero abrigo para las horas más frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.