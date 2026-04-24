El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de abril de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. La temperatura al amanecer rondará los 18 grados , con una humedad relativa del 62%, lo que generará una sensación de frescura.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que descenderán ligeramente hasta alcanzar los 16 grados a media mañana. La humedad aumentará, alcanzando un 67%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. La probabilidad de precipitación será baja en este periodo, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas.
Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones cambiarán notablemente. Se prevé un aumento en la nubosidad, con un 70% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados . La precipitación podría ser más significativa, con valores que podrían llegar hasta 0.4 mm, lo que indica que es posible que se presenten chubascos.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 17 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa se incrementará, alcanzando un 75% al final del día.
Durante la noche, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá un 10% de posibilidad de chubascos aislados. La temperatura mínima se situará en torno a los 16 grados , lo que permitirá una noche relativamente templada.
En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas agradables que se esperan a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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