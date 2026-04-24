El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana y un cielo cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es más alta en la tarde, con un 50% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes estén preparados para un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad. Los amantes de la fotografía deben tener en cuenta que la luz natural será menos intensa debido al cielo cubierto, lo que podría influir en la calidad de las imágenes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será tan brillante como en días despejados, aún puede ser apreciado.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un ligero riesgo de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta estas condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.