El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se espera un tiempo variado en Cartaya, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 87%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Alrededor del mediodía, se anticipa que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados . La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación de calor sea más agradable.

El viento será un factor notable durante el día, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste en las primeras horas y cambiando a dirección sur a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, aunque sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia la tarde-noche. La humedad relativa también irá en aumento, alcanzando niveles del 65% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más húmeda.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 21:12, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, a pesar de la presencia de nubes. La temperatura al caer la noche se situará alrededor de los 17 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre nubes altas y momentos de sol. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.