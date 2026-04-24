El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 a.m., se espera un predominio de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer suave y algo fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 a.m. y manteniéndose en torno a los 14-15 grados hasta el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 83% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A partir de las 6 a.m., el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando se prevé un cielo cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 8 p.m. y las 10 p.m., existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque la cantidad esperada es mínima, con un total de 0.1 mm. Esto sugiere que, si bien es posible que se presenten algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que caiga la noche, el viento se calmará, con velocidades que rondarán los 11 km/h.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 p.m., con un máximo de 23 grados , antes de descender nuevamente a 18 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la lluvia haga su aparición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.