El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se prevé que las nubes altas se mantengan, pero sin descartar la posibilidad de que se presenten claros momentáneos.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y podría bajar hasta un 46% hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia constante de nubes y vientos moderados.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que añade un elemento dinámico al clima del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 15% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la tarde, especialmente entre las 20:00 y 02:00 horas. Aunque las precipitaciones no se anticipan como intensas, se prevé que puedan ser escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. Esto sugiere que, si bien es posible que se presenten algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades diarias.

La combinación de nubes, temperaturas agradables y vientos moderados sugiere un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, estar preparado para posibles cambios en el tiempo. La tarde podría ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de un paseo, siempre y cuando se mantenga la vigilancia ante la posibilidad de lluvia. En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera probabilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar del día con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.