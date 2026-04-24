El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será densa, con un estado de cielo que se clasifica como "cubierto" en varios periodos, lo que sugiere que la luz solar será limitada.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 90% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en el mismo intervalo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y los 19 grados . Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 13 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando un pico de 19 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y una temperatura moderada. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la posibilidad de lluvia. La combinación de nubes, humedad y viento suave creará un ambiente típico de primavera, aunque con un toque de inestabilidad que podría traer sorpresas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.