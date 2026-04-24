El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se presenta cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se espera un ligero aumento en la nubosidad.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 23 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en las horas centrales del día. Hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 21 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que rondará entre el 54% y el 72%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que avance el día. Aunque las primeras horas de la mañana se presentarán secas, a partir de las 14:00 horas se espera una ligera precipitación, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente hacia la tarde, con un 55% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 65% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el oeste, pero manteniendo una intensidad moderada.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y una creciente probabilidad de lluvia hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra, teniendo en cuenta la posibilidad de llevar un abrigo ligero y un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.