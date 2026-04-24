El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 75% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 23 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación aumentará en las horas de la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 02:00, con un 50% de posibilidad de lluvias ligeras. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevén intervalos nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 21:07. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, manteniéndose alrededor de los 19 grados .

Es importante que los residentes de Bormujos se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en la tarde y la noche. La combinación de nubes y viento puede hacer que el tiempo se sienta más fresco, así que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.