Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CunextTorralbo reelecciónAlberto GarzónCata del VinoAVE MálagaVPO segunda manoPabellón de la JuventudLas CamachasTrasplantes
instagramlinkedin

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 25 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 88% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas siguientes. Las lluvias se intensificarán hacia la tarde, con un pronóstico de hasta 11 mm de precipitación en las últimas horas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco a medida que las temperaturas comiencen a descender con la llegada de las lluvias. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pasando a ser más variable hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, que podrían incluir tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables en la mañana, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
  2. Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
  3. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
  4. Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
  5. De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
  6. Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
  7. Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
  8. Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra

Iberostar Heritage Grand Mencey conmemora su 75 Aniversario por todo lo alto: más de 140 invitados reviven la elegancia de los años 50 en una gran fiesta histórica

Iberostar Heritage Grand Mencey conmemora su 75 Aniversario por todo lo alto: más de 140 invitados reviven la elegancia de los años 50 en una gran fiesta histórica

Vandalizan el Puente Romano de Córdoba con numerosas pintadas de origen desconocido

Vandalizan el Puente Romano de Córdoba con numerosas pintadas de origen desconocido

Más de 50 organizaciones cordobesas organizan una manifestación por el 'No a la guerra' y contra le espiral bélica de EEUU e Israel

Más de 50 organizaciones cordobesas organizan una manifestación por el 'No a la guerra' y contra le espiral bélica de EEUU e Israel

The Ritz-Carlton Yacht Collection redefine el lujo en el mar y consolida su entrada en el mercado español de la mano de STARCLASS Cruceros

The Ritz-Carlton Yacht Collection redefine el lujo en el mar y consolida su entrada en el mercado español de la mano de STARCLASS Cruceros

Dcoop exportó un 10,11% más en 2025, pero su facturación cayó un 23,75% debido a la bajada de precios

Dcoop exportó un 10,11% más en 2025, pero su facturación cayó un 23,75% debido a la bajada de precios

Tres detenidos en Albacete por agresión sexual y detención ilegal a una menor de 16 años

Tres detenidos en Albacete por agresión sexual y detención ilegal a una menor de 16 años
Tracking Pixel Contents