El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 25 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 88% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas siguientes. Las lluvias se intensificarán hacia la tarde, con un pronóstico de hasta 11 mm de precipitación en las últimas horas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco a medida que las temperaturas comiencen a descender con la llegada de las lluvias. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pasando a ser más variable hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, que podrían incluir tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables en la mañana, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde se prevén lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.