El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 54% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de nubes y, potencialmente, a la aparición de precipitaciones.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las últimas horas del día, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, pero podrían intensificarse hacia la tarde, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría causar cierta incomodidad al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Baeza deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles interrupciones en actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un alto nivel de humedad. Las lluvias son muy probables en la tarde, y se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y condiciones resbaladizas en las calles.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.