El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de abril de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, con un aumento en la nubosidad que podría generar condiciones de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 67% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con una probabilidad de precipitación que aumenta considerablemente. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 95%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baena experimenten chubascos. Las cantidades de lluvia esperadas varían, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm en las horas pico de la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante los momentos en que la lluvia se intensifique. Las ráfagas de viento podrían ser más notables en las zonas abiertas, donde se espera que alcancen hasta 15 km/h.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.
En resumen, los habitantes de Baena deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y temperaturas agradables, aunque con un alto nivel de humedad que podría afectar la sensación térmica. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»
- Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra