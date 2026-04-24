El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando picos de hasta el 84% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día cuando las temperaturas son más elevadas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto puede generar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas en la costa.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día variado en cuanto a nubes, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.