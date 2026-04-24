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El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto que se intensificarán hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. A partir de las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleva al 90%, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas. La cantidad estimada de precipitación es de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí podría haber algunas gotas dispersas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste y sur.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para el cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche. La combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Además, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir más tarde, ya que la probabilidad de lluvia es alta.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un notable aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Manténganse informados y preparados para cualquier cambio en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.

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