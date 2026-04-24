El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, con algunas horas de nubosidad que podrían dar paso a intervalos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados durante el mediodía, proporcionando un ambiente templado. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que podría llegar a los 19 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 14:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 14:00 a 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 3 mm, lo que indica que se podrían experimentar chubascos moderados. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en el mismo intervalo.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 14 grados . La combinación de alta humedad y temperaturas más frescas podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia a partir de la tarde, temperaturas templadas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.