El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se prevén algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera una temperatura de 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 54% y el 90%. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad hacia la tarde, alcanzando un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 20% en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la brisa será suave y no se espera que cause incomodidades.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 18:00 horas y bajando a 16 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de nubes y viento suave hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.