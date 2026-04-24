El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados durante las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El estado del cielo estará dominado por nubes altas en las primeras horas, pero a medida que el día progrese, se alternarán períodos de poco nuboso y despejado. A partir de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante y temperaturas agradables. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el esparcimiento en la naturaleza.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 52% y el 94% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán niveles más altos de humedad, que irán disminuyendo conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades físicas al aire libre se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un alivio ante el calor, aunque no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los habitantes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo que permitirá disfrutar de la luz solar. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en la playa, en el campo o en cualquier lugar donde se pueda disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.