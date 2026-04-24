El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas que irán cubriendo el horizonte.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 16 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas de la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura baje a unos 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 71% y el 82%, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 3 y 4 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

Además, existe una probabilidad del 50% de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Por la mañana, la probabilidad de tormenta es baja, pero se incrementa notablemente en la tarde.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones meteorológicas adversas y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.