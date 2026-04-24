El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, con un ligero cambio hacia un estado más cubierto durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual, alcanzando los 23 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 48% y el 76%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde y la noche. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir de las 20:00 se espera un 65% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la tarde y hasta 0.8 mm en la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante esas horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Este viento puede ser más notable en áreas abiertas y podría influir en la percepción de la temperatura.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a 65% en la tarde, coincidiendo con la posibilidad de lluvias. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un cambio en las condiciones climáticas hacia la noche. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con nubes predominantes y la posibilidad de lluvias hacia el final de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.