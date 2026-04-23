El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 23 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de mayor densidad, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el cielo esté cubierto en su mayor parte.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este ascenso térmico podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 47% y que podrían llegar hasta un 80% en las horas más frescas, la combinación de calor y humedad podría resultar en un ambiente algo bochornoso. Los vientos, que soplarán predominantemente del sur y suroeste, variarán en intensidad a lo largo del día, alcanzando rachas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos, aunque también podría hacer que las condiciones se sientan más incómodas debido a la humedad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo a tener en cuenta. El sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 21:05, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad de los colores del amanecer y el atardecer.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas cálidas y vientos moderados, lo que sugiere que será un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precaución ante la humedad y el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.