El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura alcance los 28 grados alrededor de las 17:00 horas, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0 mm, permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de un día seco, sin riesgo de lluvias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Utrera sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento y temperaturas cálidas puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.