El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera suave y agradable. A medida que avance el día, las condiciones nubosas continuarán, aunque se alternarán con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados a las 08:00. Sin embargo, se espera que a medida que el sol se eleve, las temperaturas aumenten rápidamente, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco conforme avance la jornada, lo que podría resultar en una sensación térmica más cálida.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día progresa. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y 22:00 horas, aunque las condiciones generales no apuntan a eventos climáticos severos.

En resumen, hoy en Úbeda se disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero cambio en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.