El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, y aunque se espera un ligero aumento en la cobertura nubosa hacia la tarde, no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 10% entre las 08:00 y las 14:00, aunque sin expectativas de tormentas.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 19°C en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 15°C en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un repunte en la temperatura, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22°C hacia las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 38 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin indicios de lluvias. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 19°C, con una humedad que podría aumentar, generando un ambiente más fresco y cómodo para la noche.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas durante el día y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.