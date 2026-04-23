El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 16 grados a las 3 de la tarde, momento en el que se prevé que se estabilice.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que se pronostica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas que se experimentarán en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. La tarde se presentará más estable, con cielos cubiertos pero sin indicios de actividad tormentosa.

Los momentos más cálidos del día se registrarán entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 29 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 25 grados hacia las 7 de la tarde y a 19 grados al final del día.

En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable, pero sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.