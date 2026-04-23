El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido agradables, comenzando en torno a los 19 grados y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 27 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 61%, lo que podría generar una sensación térmica algo más cálida en las horas centrales del día.

En cuanto a las condiciones del viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos en el jardín.

A pesar de la ausencia de lluvias, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 10% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas que puedan afectar la tranquilidad del día.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre, aprovechando el tiempo primaveral que caracteriza a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.