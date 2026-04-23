El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de abril de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con días anteriores. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente en las horas cercanas al mediodía, cuando el sol pueda asomarse entre las nubes. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 60% y el 85% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% de posibilidad en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque no se anticipan condiciones severas. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores más frescos, rondando los 19 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:01, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos en las horas centrales.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III