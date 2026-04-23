El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas horas de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se incrementa ligeramente a un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se esperan tormentas ni lluvias significativas, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nublado, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar en Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.